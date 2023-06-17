الأهلى يشارك فى 10 بطولات عالمية وقارية ومحلية خلال 2023

يشارك نادي الأهلي فى 10 بطولات خلال العام الجارى 2023، حيث يلعب المارد الأحمر فى 5 بطولات عالمية وقارية، و5 بطولات محلية، ونستعرض فى التقرير التالى، عدد مشاركات الأهلى فى 2023:ـ

1ـ بدأ الأهلى عام 2023، بالمشاركة فى مونديال الأندية بالمغرب خلال فبراير الماضى، وحقق المارد الأحمر المركز الرابع فى البطولة بعد الخسارة من فلامنجو البرازيلى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مباراة تحديد المركز الثالث.

2ـ فى الحادى عشر من أبريل الماضى توج الأهلي بلقب بطولة كأس مصر عن الموسم الماضى للمرة الـ38 فى تاريخه، على حساب بيراميدز، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتأهل الأهلي لبطولة كأس السوبر لمواجهة بطل الدورى.

3ـ وفي يوم 5 مايو الماضى توج الأهلي بلقب بطولة كأس السوبر المصرى على حساب بيراميدز، فى المباراة التى احتضنها ملعب محمد بن زايد بالإمارات، وواجه الأهلي بيراميدز، بوصفه صاحب المركز الثانى فى الدورى بعد اعتذار الزمالك.

4ـ يوم 11 يونيو الجاري على ستاد مركب محمد الخامس، توج الأهلي بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما نجح الأهلى فى فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واستفاد من الفوز فى مباراة الذهاب قبلها بأسبوع بهدفين مقابل هدف، ليتوج المارد الأحمر بالبطولة الحادية عشرة فى تاريخه.

5 ـ ينافس الأهلى بقوة للتتويج بلقب الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما فشل الفريق فى الفوز بالبطولة فى آخر موسمين، وأمام الأهلي فرصة كبيرة للفوز بالدورى فى حال تحقيقه الفوز فى مؤجلاته بالبطولة، ويحتل الأهلى المركز الثانى فى البطولة برصيد 62 نقطة خلف بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 64 نقطة، وللأهلى 6 مباريات مؤجلة.

6ـ خلال أغسطس القادم، تنتظر الأهلى مواجهة قوية مع اتحاد العاصمة الجزائرى بطل الكونفدرالية فى مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر لها أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أغسطس، وهناك ترشيحات لأن تقام المباراة فى السعودية.

7 ـ يشارك الأهلى لأول مرة فى تاريخه فى بطولة دورى السوبر الإفريقى الذى يقام لأول مرة داخل القارة السمراء، خلال شهر أكتوبر القادم، بمشاركة 8 فرق، وهى الأهلى والوداد والرجاء المغربيين، والترجى التونسى، وصن داونز الجنوب إفريقى، ومازيمبى الكونغولى، وحوريا كوناكري الغيني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، وسيمبا التنزاني.

8 ـ يبدأ الأهلى مبارياته فى بطولة كأس مصر للموسم الحالي بمواجهة منتخب السويس يوم 25 يونيو الجارى، ويبحث الأهلى عن التتويج بالبطولة للمحافظة على لقبه الذى حققه أمام بيراميدز.

9ـ ينتظر الأهلي هذا العام، المشاركة فى بطولة كأس السوبر المحلى، الذى يقام لأول مرة بين أربع فرق مصرية في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

10ـ يختتم الأهلى مشاركاته خلال 2023، بالمشاركة فى مونديال الأندية، الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية خلال ديسمبر القادم، حيث تأهل الأهلى للمونديال رفقة مان سيتى الإنجليزى بطل أوروبا، واتحاد جده السعودى المنظم، وأوراوا ريد الياباني، وأوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكى، وسيتحدد فى نهاية نوفمبر القادم ممثل قارة أمريكا الجنوبية.

وأمام الأهلى فرصة كبيرة لتحقيق 8 بطولات من البطولات الـ10 التى يشارك فيها ليكون أول فريق يحقق 8 بطولات رسمية فى عام واحد.