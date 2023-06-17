عرض "الحصيد والمنجل" بمسرح ثقافة دمياط الجديدة

شهد مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة، الجمعة، العرض المسرحي "الحصيد والمنجل" للفرقة القومية لثقافة دمياط، وتستمر فعالياته حتى ٢٢ يونيو الحالي، وذلك ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

تدور أحداث العرض حول الصراع الرأسمالي بين أصحاب المال والنفوذ "الريكو" وأهالي القرية الفقراء العاملين بالمناجم والزراعة بقرية "بيكار" بإحدى البلدات الأسبانية؛ حيث تعرض المشاهد الأولى للمسرحية لحظة وصول الفرقة الموسيقية لتقديم جانب من البهجة على مدار عدة أيام لأهالى قرية "بيكار"، وفي تلك المدة تتعرف الفرقة على مشاكل أهل القرية من "الريكو" الرأسماليين.

وتتصاعد الأحداث منذ انضمام أعضاء الفرقة لأهالي القرية بالتخطيط لثورة ضد رجال "الريكو"، وفي ظل هذه الملحمة تظهر حقيقة أحد أفراد الفرقة بأن والده كان من أحد أعضاء "الريكو" الرأسماليين، لكنهم انقلبوا عليه وتخلصوا منه، فهرب الابن مع أحد أبناء القرية وتربى معه، واتفق الابن مع زميله على استرداد حق والده وحق أهالي القرية من الرأسماليين "الريكو".

ويختتم العرض بثورة كبيرة من أهالي قرية "بيكار" الأسبانية، واختطاف أحد أبنائها "راؤول"، رغم هذا دائمًا ما يرسل "راؤول" لأهالي القرية أغاني حماسية ضد الاستسلام واستمرار التوحد ضد الغطرسة الرأسمالية.

العرض تأليف عبده الحسيني، وإخراج حسن النجار، ديكور وملابس محمد قطامش، تنفيذ ملابس نيفين المحلاوي، تأليف موسيقى وتوزيع الدكتور محمد شعيب، تنفيذ ديكور عبده عرابي، تنفيذ موسيقى ملك كريم، أشعار علاء زيان، ألحان فارس سلامة، زووم أحمد جمال، كيروجراف إهداء كريم خليل، مكياج ومشاعل خلود أبو العينين، إكسسوارات السعيد شوربة، إضاءة حازم أحمد، غناء "تسنيم والي، عمر الخضرى، أحمد دامو، هنا الزهار، عمر إبراهيم، حنين أبو خليفة، ماجدة السعيد، مريم التيتي".

يقوم بأداء الأدوار أميرة الأطروش، بسمة حسين، نوران العواد، رنا إبراهيم، حسن النجار، أسماء الزهار، أمنية رضا، محمد والي، أشرقت النادي، أحمد عاطف، جميلة فوزي، محمد الشريف، أحمد عوض، محمود الحفني، خالد عسل، محمد سراج، لؤي مظهر، نهى النيلي، عبد الرحمن علي، عمر علي، نادر مصطفى، يارا السقا، سارة حسين، أحمد السعيد، وفاء البياع، عمرو الزغبي، حسن يوسف، نور رزق، كريم خليل، أمنية عيسى، محمد حشيش، محمد الشاذلي، السعيد ندا، وباشتراك الأطفال هنا سلامة، أحمد الأشقر، نور حامد".

أقيم العرض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج يس الضوي، الناقدة ضحى الورداني، م. مروة ماهر، أميرة عبد الباقي بإدارة المسرح.

"الحصيد والمنجل" يقدم بإشراف فرع ثقافة دمياط برئاسة د فادي سلامة، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.