أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبوعلي، بيانًا استنكر فيه ما حدث في حلقة الأمس من برنامج اللعيب على قناة (MBC MASR) وجاء نص البيان كما يلي:

"يعرب مجلس إدارة نادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبوعلي عن استيائه الشديد من الأداء الإعلامي غير المهني والمخالف لكل مواثيق الشرف الإعلامية، والذي حدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج اللعيب والمُقَدمة على شاشة قناة (MBC MASR) في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد قيام مقدم البرنامج مهيب عبدالهادي بالتدليس على لاعب المصري، المحترف التونسي إلياس الجلاصي بإيهامه أن المداخلة الهاتفية التي أجريت معه غير مذاعة على الهواء مباشرة وأنها اتصال شخصي، وهي المداخلة التي تم خلالها استدراج اللاعب للإدلاء بتصريحات أثارت جماهير نادي المصري بشكل كبير وسببت الكثير من الحرج للاعب والجهاز الفني والإداري لفريق المصري".

وأضاف البيان: "مجلس إدارة المصري إذ يبدي امتعاضه الشديد من هذا الأمر، فإنه كذلك يعرب عن بالغ أسفه من تكرار قيام مقدم البرنامج مهيب عبدالهادي وضيفه الدائم الكابتن رضا عبدالعال بتناول موضوعات خاصة بنادي المصري بشكل أحادي يتم من خلالها عرض أخبار مغلوطة دون الرجوع لمجلس إدارة المصري لاستبيان الحقيقة وهو الأمر الذي قد يُلقي بتساؤلات عديدة حول الدوافع الشخصية لمقدم البرنامج وضيوفه والذين يسخرون البرنامج تمامًا لتحقيق أهدافهم الشخصية فقط دون مراعاة لكل مواثيق الشرف الإعلامية ولمصالح الأندية المصرية".

صورة من بيان النادي المصري

ويهيب مجلس إدارة نادي المصري بإدارة قناة (MBC MASR) والقائمين عليها وكذا بالهيئة الوطنية للإعلام بمراجعة حلقات البرنامج المذكور وخاصة حلقته الأخيرة لبيان مدى تماشيها مع مواثيق الشرف الإعلامية والأكواد الخاصة بأخلاقيات العمل الإعلامي والتي تؤكد دومًا على احترام خصوصية الأشخاص والابتعاد دومًا عن التدليس لتحقيق مصالح شخصية من ناحية ولإثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية من ناحية أخرى.

ومجلس إدارة نادي المصري يؤكد على احتفاظه بحقه في اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على حقوقه الأدبية والمادية، التي تضمن كذلك حقوق لاعبيه وأجهزته الفنية والإدارية.