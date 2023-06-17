السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 17 متهمًا بأعمال البلطجة خلال 24 ساعة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (17) متهمًا في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، كما تم ضبط (18) متهمًا، وضبط (208) دراجات نارية مخالفة، وضبط (5) دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وضبط (20952) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

الأجهزة الأمنية حملات أمنية ضبط الخارجين على القانون

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