ضبط 263 قضية مواد مخدرة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية

في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (263) قضية مواد مخدرة بإجمالي (299) متهم ضُبط خلالها الآتي كمية من مخدر الحشيش وزنت (119,340كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (43,500 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيدرو وزنت (26,125 كيلو جرام) كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,537 كيلو جرام) كمية من مخدر الشابو وزنت (3,055 كيلو جرام) كمية من مخدر الاستروكس وزنت (1,250 كيلو جرام) كمية من مخدر الآيس وزنت (1,298 كيلو جرام) كمية من مخدر الأفيون وزنت (830 جرام) كمية من مخدر البودر وزنت (125 جرام) (1705) قرص مخدر.