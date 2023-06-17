السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أزهرية الإسكندرية: امتحان الأحياء بالشهادة الثانوية فى مستوى الطالب المتوسط

أزهرية الإسكندرية
أزهرية الإسكندرية

أجرى علاء العريان الوكيل الثقافي ومشرف عام الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة تفقدية لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية، حيث زار لجنة العامرية وبالتحديد لجنة الشهيد وليد جمال زين الدين، حيث يؤدي طلاب وطالبات القسم العلمي الامتحانات في مادة الأحياء.
وذكرت منطقة الإسكندرية الأزهرية في بيان اليوم السبت، أن امتحان الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة مطابقة للمنهج.
وأضاف البيان أن العريان شدد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، كما اطمأن على انتظام اللجان والالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا ضرورة توفير الأجواء الهادئة وتزويد اللجان بالإضاءة والتهوية اللازمة للطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، وفي جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة.
وقد تابع العريان وصول الأسئلة فى الوقت المحدد، وتواجد الموجهين وفض المظاريف ودخول الطلاب فى المواعيد المقررة لذلك، وتواجد الزائرة الصحية في حال حدوث أى طارئ.
وفي سياق متصل، تفقدت الدكتورة ندى عصام، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة معهد فتيات سيدي بشر، حيث أكدت أن الامتحانات تسير على قدم وساق، مشيدة بالجهد المبذول من الجميع لتوفير الانتظام والاستقرار باللجان.

أزهرية الإسكندرية امتحان الأحياء بالشهادة الثانوية في مستوى الطالب المتوسط امتحان الأحياء بالشهادة الثانوية لاء العريان الوكيل الثقافي ومشرف عام الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية بالشهادة

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