السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعاصمة الإدارية

العاصمة
العاصمة

افتتح المهندس عبد المطلب، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والعميد محمد سامي، مدير مشروع تطوير الخدمات بوزارة التخطيط، ووائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندسة إيمان نبيل، وكيل أول وزارة التخطيط بقطاع التنمية، ومسؤولي وزارة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، ومسؤولي جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد قدَّم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية، عرضًا تقديميًا عن المركز التكنولوجي، لتوضيح كافة الخدمات التي يُقَدِّمُها المركز، وجهات التعامل، ومنظومة الأرشفة الإلكترونية.

عقب ذلك تفضل المهندس عبدالمطلب عمارة بقص شريط الافتتاح للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المهندس  شريف الشربيني، أن عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين من خلال قاعة تلقي الطلبات وتقديم الخدمة للمواطن كما تم تخصيص ٢ مكتب لاستقبال العملاء VIP وقاعة ملحقة لانتظار العملاء.

كما أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جاري إنشاء مركز تكنولوجي في خمس مدن في المرحلة المستقبلية. وأوضح سيادته أنه منذ بدء تقديم الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية، تم تقديم 4.4 مليون معاملة للمواطنين، وأن عدد الخدمات المقدمة على البوابة الإلكترونية للهيئة 40 خدمة، وعدد طلبات التصالح 76,384 طلبًا.

واستكمل المهندس شريف الشربيني بتقديم كافة التفاصيل والتوضيح الكامل للخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، ومدي مواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات للعملاء. يأتي ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لأعمال الرقمنة، حيث يأتي استكمالًا لمنظومة توجه الدولة للتحول الرقمي. وسيفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.
 

الخدمات للمواطنين العاصمة الإدارية المهندس شريف الشربيني لمركز التكنولوجي نائب رئيس هيئة المجتمعات

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