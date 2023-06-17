السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"جوز حمام" ينهي حياة طفل على يد صديقه بالدقهلية

جثه
جثه

لقي طالب بالصف الثالث الإعدادي مصرعه طعنًا بمطواة على يد صديقه بسبب خلاف بينها على جوز حمام لمدينة ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بمصرع طالب بالصف الثالث الإعدادي طعنًا بمطواة على يد صديقه لخلاف بينهما.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل لمكان البلاغ والفحص، تبيّن مصرع أحمد محمد إبراهيم المتولي - 15 عامًا طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم بميت سلسيل، وذلك عقب مشاجرة مع صديقه لخلاف بينهما على جوز حمام، مما أدى إلى قيام المتهم بطعنه بمطواة والتي أودت بحياته في الحال.

فيما تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.

طالب مطواه جوز حمام ميت سلسيل الدقهلية

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