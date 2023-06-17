السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح لجان انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

افتتحت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، صباح اليوم السبت، أبواب لجان انتخابات الغرفة التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٧، بإجمالي ١٦مرشحًا، طبقًا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٣، الصادر في ٧ أبريل ٢٠٢٣.

واستعدت الغرفة التجارية لاستقبال الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وذلك بلجنتين أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة، المقرر إجراؤها في السابع عشر من يونيو المقبل، حيث أن عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم باللجنة الرئيسية ٣٥٩٥ فردًا و٣٥٩ شركة، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ فردًا، ٣٧١ شركة، وذلك بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ فردًا، و٧٣٠ شركة، بإجمالي ٨٣٤٥.

جدير بالذكر أن هناك قائمتين من المرشحين تضم قائمة "المستقبل" جلال الطاهر، وائل عبدالعزيز، سعيد شعيب، علي محمد عبدالعال، حاتم إبراهيم، أحمد سامي، وصابر همام.

كما تضم قائمة الشهبندر كلا من: إبراهيم السيد الشهير بإبرهيم خميرة، محمد أحمد عباس (محمد العقاد)، محمود شحاته (موندين)، محمود مرزوق، محمد شوقي بكري (أبو القاسم).

فيما أعلن كلا من: سليمان الحوت، حسام الدين حسين، عبدالرؤوف العدوي، عن ترشيحهم مستقلين، فيما اعتذر محمود إبراهيم السيد الشهير بمحمود خميرة عن خوض الانتخابات لهذه الدورة ليصبح عدد المرشحين ١٦ مرشحًا، سيتم تصعيد ٧ منهم لمجلس إدارة الغرفة التجارية.

وبدأ الناخبين في التوافد على صناديق انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، لاختيار من يمثلهم في مجلس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

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