12 مرشحًا في انتخابات الغرفة التجارية ببني سويف

انطلقت انتخابات الغرفة التجارية في محافظة بني سويف، اليوم السبت، والتي تستمر حتى الخامسة مساءً، حيث تشهد منافسة كبيرة بين المرشحين بعد تقدم 12 مرشحًا لخوض الانتخابات على 7 مقاعد، في حين يتم اختيار 7 آخرين بنظام التعيين.

والمرشحون هم: حسن جعفر، الرئيس الحالي للغرفة، وعلى محمد أحمد علي، وشهرته على بريقع، ومحمد حافظ عبد المطلب وشهرته محمد دهشان، وأحمد حسن عبدالفتاح وشهرته أحمد الخشاب، وإسلام عبدالعظيم عبدالوهاب وشهرته إسلام أبو دولة، وأسامة على عبدالموجود وشهرته أسامة حوتة، وطه عبده محمد، وعصام عصمت أحمد وشهرته عصام هريدي، محمود محمد طه، وليد حامد قرني، وعصام محمد محمد على وشهرته عصام برعي، ويحي زكريا محمد وشهرته يحي فوزي.

ويمكن للتجار من لهم حق التصويت الإدلاء بأصواتهم من خلال اللجان بمراكز المحافظة السبع بمركز وبندر بني سويف لجنة 1.2.3 مقر الغرفة التجارية بحي مقبل، وبندر ومركز ببا لجنة 10 مقر الغرفة التجارية بمركز ببا، وبندر ومركز سمسطا لجنة 11.12 نادي سمسطا الرياضي، وبندر ومركز ناصر لجنة 7 بمركز شباب ناصر الرياضى، وبندر ومركز الفشن لجنة 13 بمركز شباب الفشن الرياضي، بندر ومركز إهناسيا لجنة 8.9 نادى أهناسيا الرياضى، وبندر ومركز الواسطى لجنة 4.5.6 بمركز شباب الواسطي.