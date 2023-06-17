السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أوغندا تُعلن مقتل 25 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية

الشرطة الأوغندية
الشرطة الأوغندية

أعلنت الشرطة الأوغندية عن مقتل 25 شخصًا في هجوم إرهابي على مدرسة ثانوية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال الناطق باسم الشرطة الأوغاندية فريد إنانجا:"أخرجت حتى الآن 25 جثة من المدرسة، ونقلت إلى مستشفى بويرا الواقع قرب الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحًا أن الحادث وقع في منطقة مبوندوي بغرب البلاد، وفق وكالة "رويترز".

وأضاف أن عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية تتمركز في شرق الكونغو، وأعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش"، هاجمت مدرسة لوبيريرا الثانوية، وأحرقت مهجعا، ونهبت الطعام في وقت متأخر الجمعة.

أوغاندا الشرطة الأوغندية ارهاب داعش عاجل

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