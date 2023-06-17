السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

تسضيف جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، اليوم السبت وغدًا الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور رؤساء الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدعوة للصحفيين والإعلاميين، لتغطية اجتماع المجلس الأعلي للجامعات، وتفقد جامعة قناة السويس الأهلية، شرق قناة السويس، وعقد مؤتمر صحفي، في اليوم، لاجتماع المجلس اليوم السبت، وحضور سلسلة افتتاحات جديدة في جامعة قناة السويس الجديدة غدًا الأحد ومستشفى جامعة القناة، وعقد برتوكول تعاون مشترك لشركاء تحالف إقليم القناة وسيناء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات، عددًا من الموضوعات المهمة التي تخص المنظومة، يأتي على رأسها قواعد تنسق 2023، والتي ناقشها المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، وأوصى بعدد من التوصيات، سيتم عرضها خلال الاجتماع لإقرارها.

كما من المقرر أن يناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الجامعات، سير امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023، والانتهاء من أعمال التصحيح والبدء مبكرًا في إعلان نتائج الامتحانات للطلاب خاصة طلاب السنوات النهائية.

كما من المقرر عرض توصيات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بقواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2023 - 2024.

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