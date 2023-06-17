السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة لعام 1444 هجريا.. غدا

هلال
هلال

تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، غدا الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب. 

وكان قد صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.


وأشار بيان لمعهد الفلك، إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

 

وتابع البيان، تكون غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/6/2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27/6/2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28/6/2023م.
 

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