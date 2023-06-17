بينها افتتاح معرض عمرو الكفراوى.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

ما بين المعارض التشكيلية والأمسيات الفنية والثقافية، يحتشد اليوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي السادسة مساء، يحتضن جاليري تينيرا للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح معرض الفنان البصري عمرو الكفراوي، “مسافات جانبية”، بمشاركة الفنان الفرنسي أنطوني جنبوسي.

يهتم كلا من “جنبوسي” و"الكفراوي" بشدة بالضغوط غير المرئية التي تملي سياسات استخدام الأراضي الحضرية والقوى التي تشكل جماليات ووظيفة المدن. كلتا ممارساتهما الفنية تنظر عن كثب إلى مناظر طبيعية محددة على وشك الانقراض أو الطفرة، وهي معرضة بشدة للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مما يجعل آليات صنع القرار مرئية ويمكن تتبعها. الصور الفوتوغرافية التي ينتجونها هي صور للمساحات الحضرية التي تمر بمرحلة انتقالية.

وفي السابعة مساء، تنظم دار المرايا للثقافة والفنون، حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها، كتاب “الحياة بعد الستين”، للكاتب محمود الشنواني، ويناقش الكتاب الروائي نعيم صبري، وذلك بمقر دار المرايا الكائن بشارع عبد الخالق ثروت.

وفي الخامسة والنصف، تعقد بالمركز الدولي للكتاب، أمسية جددة من أمسيات فريق المناقشة، وذلك لمناقشة المجموعة القصصية “الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه”، للكاتب الفلسطيني مازن معروف، ويدير اللقاء القاص أحمد حلمي.

ــ يوم أن تحصي السنين بجزويت الإسكندرية

وفي السابعة مساء، يعرض بنادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل “المومياء .. يوم أن تحصي السنين”، للمخرج الكبير شادي عبد السلام.

يأتي عرض الفيلم في نسخته المرممة ضمن برنامج أفلام لقراء الأفلام، ويعقب العرض نقاش مع الحضور يديره ويقدمه الناقد السينمائي إسلام كمال.

وفيلم “المومياء”، من إنتاج عام 1969، وتبلغ مدة عرضه 99 دقيقة، تأليف وإخراج شادي عبد السلام، وبطولة نادية لطفي، أحمد مرعي، حسن البارودي، شفيق نور الدين، زوزو حمدي الحكيم.

ــ كل يوم تقريبا في مكتبة البلد

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يحل الكاتب محمد عبد النبي، في ضيافة مكتبة البلد بمقرها الكائن أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع أحدث إبداعاته الروائية والصادرة عن دار المحروسة للنشر، بعنوان “كل يوم تقريبا”.

هذا ويناقش الرواية كلا من: الشاعر القاص محمد خير، والقاص الكاتب حسن عبد الموجود.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز قنصلية الثقافي، لقاء حول فن التصوير الفوتوغرافي، بعنوان “التصوير في العصر الحديث .. التحديات والحلول”، ويتناول اللقاء الحديث حول تطور فن التصوير الفوتوغرافي، وصناعة الكاميرات ومراحل تطورها وغيرها.