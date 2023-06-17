على جمعة لـ "الشاهد": بعض أبناء الإخوان ألحدوا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: “كان يوجد واحد من الصالحين، وكان يفطر معنا في شهر رمضان، وفتحنا التلفزيون، فوجدنا أحدهم المتحدثين على منصة رابعة وهو يدعو بحرقة وشدة، فوجدت هذا الرجل الصالح معي، يقول أعوذ بالله، فسألته: تستعيذ بالله من ماذا؟.. فقال لي: هذا الذي يتحدث على المنصة وكأنه يشتم الله سبحانه وتعالى، فقلت له: أعوذ بالله، لكنه يدعو الله أن يحقق له ما يتمناه.. فقال لي: اسمع لهجته معناها.. إذا لم تفعل لنا ذلك فنحن لن نعبدك مرة أخرى".

وأضاف علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أنا تعجبت من هذا الموقف.. كيف لهذا الرجل الصافي البسيط الذي ليس له هذه المداخل يدرك من الصوت فقط أن هذا الرجل الذي يخطب على المنصة جدع ضلالي.. أثرت بداخلي كلمات هذا الرجل ووجدت بعد فترة أن هناك أبناء من الإخوان ألحدوا".

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.