الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتلقى خبرًا سارًا قبل النسخة الجديدة من دورى أبطال إفريقيا

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منح الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، استثناء من خوض مباريات الدور التمهيدي في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي ليتوج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وذكرت صحيفة "360 سبورت" أن كاف قرر إعفاء الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي من خوض الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم تتأهل مباشرةً لمرحلة المجموعات.

وتشهد البطولة مشاركة 8 أندية وهي (الأهلي المصري - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - صن داونز الجنوب أفريقي - إنييمبا النيجيري - الوداد المغربي - الرجاء المغربي).

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لمنح الفرق المشاركة في البطولة مزيدًا من الراحة تجنبًا للإرهاق.

كاف دوري السوبر الإفريقي دورى ابطال افريقيا الاهلى

الأكثر قراءة

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمى للطاقة

بعد زيارة الرئيس السيسى.. "الدستور" تحاور نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية

الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس