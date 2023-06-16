الأهلى يتلقى خبرًا سارًا قبل النسخة الجديدة من دورى أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، منح الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، استثناء من خوض مباريات الدور التمهيدي في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي ليتوج بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وذكرت صحيفة "360 سبورت" أن كاف قرر إعفاء الأندية الثمانية المشاركة في دوري السوبر الإفريقي من خوض الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم تتأهل مباشرةً لمرحلة المجموعات.

وتشهد البطولة مشاركة 8 أندية وهي (الأهلي المصري - الترجي التونسي - مازيمبي الكونغولي - سيمبا التنزاني - صن داونز الجنوب أفريقي - إنييمبا النيجيري - الوداد المغربي - الرجاء المغربي).

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لمنح الفرق المشاركة في البطولة مزيدًا من الراحة تجنبًا للإرهاق.