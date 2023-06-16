لأصحاب البشرة الحساسة.. نصائح للعناية للحفاظ على صحتها

البشرة الحساسة هي نوع من أنواع البشرة التي تتفاعل بشكل سريع ومفرط مع بعض المؤثرات الخارجية، مثل الشمس والحرارة والتلوث والمواد الكيميائية والعطور، مما يسبب لها التهابات واحمرار وجفاف وحكة وطفح جلدي.

لذلك، تحتاج البشرة الحساسة إلى عناية خاصة ودقيقة، خاصة في فصل الصيف، حيث تزداد درجة الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من خطر حدوث تهيجات وحروق في البشرة، في السطور التالية يقدم خبراء التجميل بموقع "womenshealthmag" بعض النصائح الأساسية للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الصيف.

احم نفسك من الشمس:

أول وأهم نصيحة للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الصيف هي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات ذروتها من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً،

استخدم قبعات ونظارات شمسية ومظلات لتغطية بشرتك قدر المستطاع. كما يجب عليك استخدام كريم واقٍ من الشمس بدرجة عالية من عامل حماية SPF 30 على الأقل، وأن يكون خالٍ من المواد المهيجة مثل الكحول والعطور، مع وضع كريم الوقاية قبل خروجك من المنزل بـ 15 إلى 20 دقيقة، وكرر تطبيقه كل ساعتين أو بعد التعرق أو السباحة.

اختار منتجات مناسبة وغير ضارة:

للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الصيف، يجب عليك اختيار المنتجات التي تناسب طبيعتها، وتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو مؤثرات حساسية مثل المواد المضادة للبكتيريا أو المضادة للفطريات أو المواد المعطرة أو الملونة أو المقشرة.

استخدم منتجات طبيعية أو عضوية قدر الإمكان، واقرأ المكونات جيدًا قبل شراء أي منتج. اختار منتجات تحتوي على مواد ملطفة ومرطبة ومضادة للالتهابات مثل الألوفيرا والبابونج والخيار والحليب والعسل.

اهتم بنظافة بشرتك:

تنظيف البشرة من الأوساخ والزيوت والمكياج هو خطوة أساسية للعناية بالبشرة الحساسة في فصل الصيف، حيث تزداد فرص تكون البثور والحبوب بسبب التعرق والتلوث، مع استخدم غسول خاص بالبشرة الحساسة، يكون لطيفًا وخالٍ من الصابون، ويحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا أو البابونج أو الورد.

رطب بشرتك جيدًا:

الترطيب هو عامل مهم للحفاظ على صحة وجمال البشرة، خاصة في فصل الصيف، حيث تفقد البشرة رطوبتها بسبب التعرض للشمس والحرارة، لذا استخدم كريم مرطب خاص بالبشرة الحساسة، يكون خفيفًا وغير دهني، ويحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.