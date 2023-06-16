الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات
معاشات

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 من المواضيع التي يتزايد معدلات البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023 الذي يتزامن قدومه مع نهاية الشهر الحالي.

الأول من يوليو ..موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 

اعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية  من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني عن قيامها بصرف المعاشات للمواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، وذلك يوم السبت القادم الأول من يوليو -2023 وهو اليوم الأخير من أيام عيد الأضحى المبارك.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

يتم صرف معاشات شهر يوليو من عدة أماكن وهي:

- البريد المصري ومنافذ شركة فورى وفروع بنك ناصر الاجتماعى وبنوك القرى.

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM والبنوك التجارية.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات وصل نحو 11 مليون مواطن شهريًا بقيمة 155 مليار جنيه شهريًا.

يبدأ السبت.. جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

جدول صرف معاشات شهر يوليو

الشريحة الأولى السبت الموافق 1 يوليو 2023.

صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الأولى يوم 1 يوليو، و2 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية.. الإثنين والثلاثاء 3و4 يوليو 2023

صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الثانية يوم 3 يوليو، و4 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة والأخيرة.. الأربعاء والخميس 5 و6 يوليو 2023

صرف معاشات شهر يوليو 2023 للشريحة الثالثة يوم 5 يوليو، و6 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 3000 جنيه.

تعرف على جدول المعاشات بعد الزيادة الأخيرة لها 

معاشات شهر يوليو بقيمة 1495 جنيهًا بدلًا من  جنيه بعد الزيادة.

صرف معاشات شهر يوليو بقيمة 4025 جنيهًا بدلًا من 3500 جنيه قبل الزيادة. 

صرف معاشات شهر يوليو بـ 4945 جنيهًا بدلًا من 4300 جنيه قبل الزيادة.

صرف معاشات شهر يوليو بـ 6095 جنيهًا بدلًا من 5300 جنيه قبل الزيادة. 

صرف معاشات شهر يوليو بقيمة 7475 جنيهًا بدلًَا من 6500 جنيه.

رابط الاستعلام عن صرف معاش شهر يوليو

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف معاش شهر يوليو من خلال الدخول عبر الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=2

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صرف معاشات شهر يوليو2023 موعد صرف معاشات شهر يوليو2023 أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023 جدول صرف معاشات شهر يوليو جدول المعاشات بعد الزيادة الأخيرة لها رابط الاستعلام عن صرف معاش شهر يوليو

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