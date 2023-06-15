الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وكيفية الاستعلام عن المعاش

معاشات
معاشات

بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يحرص المستفيدون من المعاشات على معرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 عبر محرك البحث “جوجل”، حيث قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان عن مواعيد صرف المعاشات لكافة المستحقين في الدولة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد صرف معاشات يوليو 2023.

يبدأ صرف معاشات شهر يوليو 2023 خلال الأسبوع الأول من كل شهر، لجميع المواطنين المستحقين، وبذلك يكون بدء صرف المعاشات ويكون اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2023 المقبل.

جدول صرف معاشات شهر يوليو 2023

  • صرف معاشات شهر يوليو لعام 2023 للشريحة الأولى في يوم 1 يوليو 2023، و2 يوليو 2023، وهذه الفئة من أصحاب المعاشات، تتقاضى أقل من 1000 جنيهاً.
  • صرف معاشات شهر يوليو لعام 2023 للشريحة الثانية في يوم 3 يوليو 2023، و4 يوليو 2023، وهذه الفئة تكون من أصحاب المعاشات، وستتقاضى أقل من 2000 جنيهاً.
  • صرف معاشات شهر يوليو لعام 2023 للشريحة الثالثة في يوم 5 يوليو 2023، ويوم 6 يوليو 2023، وتكون هذه الفئة من أصحاب المعاشات، وستتقاضى أقل من 3000 جنيهاً.

زيادة معاشات شهر يوليو 2023

وتمت زيادة المعاشات بحوالي 15% في شهر أبريل 2023 الماضي وذلك بدلًا من شهر يوليو لعام 2023 المقبل، وجاء ذلك عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف الزيادة في المعاشات في بداية شهر أبريل الماضي، بدلا من شهر يوليو، وذلك بحد أدنى مبلغ 170 جنيها، ووصل الحد الأقصى لقيمة 1635 جنيه،

ونصت المادة رقم 35 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في يوم 30 يونيو من كل عام، وذلك يكون اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة حوالي 15٪.

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أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2023

  • البنوك.
  • ومنافذ شركة فوري.
  • ومنافذ البريد المصري.
  • وماكينات الصراف الآلي ATM.
  • والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023 إلكترونياً

يستطيع جميع أصحاب المعاشات الاستعلام عن معاش شهر يوليو 2023  من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر هذا الرابط  من هنا.

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