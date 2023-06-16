قناة الناس| يسري جبر يوجه رسالة للشباب: أدّب نفسك قبل الزواج" (فيديو)

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأولى بالإنسان أن يؤدب نفسه قبل الإقبال على الزواج حتى يقوم بحق الزوجة.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يجب على كل مسلم أن يكون مستعدًا لتحمل تبعات وأعباء الزواج، فإذا أخل بها فسيكون ذلك طريقه إلى النار لأنه سينجب أولادًا ويضيعهم، ويتزوج امرأة ويعذبها بدلًا من أن يعاملها معاملة حسنة".

وتابع: رسولنا الكريم قال: (لاعبه سبعًا، وأدّبه سبعًا، وآخه سبعًا، ثم اترك حبله على غاربه) أي السبع سنوات الأولى من سن الطفل متضربهوش عشان يحبك ويسمع كلامك”.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.