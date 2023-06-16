البرلمان الأوروبي: أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها

جدد البرلمان الأوروبي تأكيده مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشددًا على أن كييف تقاتل من أجل أوروبا بأكملها.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، في رسالة لمنتدى "أوروبا الحاضر" المنعقد اليوم الجمعة في مدينة نابولي، إن التكتل الأوروبي الموحد هو "خيار اتخذته الدول لأنها أدركت أن أفضل فرصة لنا هي إذا كنا معًا".

وأضافت ميتسولا: "ما زلنا نكتب مستقبل أوروبا اليوم. إن اختلافاتنا وقدرتنا على الاتحاد هي التي تجعلنا أقوياء.فلقد أثبتنا ذلك خلال الوباء ونحن نثبته اليوم من خلال الوقوف إلى جانب أوكرانيا".

وتابعت: "أن هذه الحرب تعنينا جميعًا. إنها تهديد لنموذجنا الديمقراطي وأمننا وقيمنا"، حسبما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وختمت بالقول: "إنه منذ اليوم الأول، قاد البرلمان الأوروبي الدعم لأوكرانيا وردة الفعل الأوروبية القوية على العدوان الروسي. إنه هو المسار الذي يجب أن نواصل السير فيه، فأوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ولن نتخلى عنها".

الانضمام للناتو

كان البرلمان الأوروبي تبنى أمس الخميس قرارًا يدعو فيه حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، "لتمهيد الطريق وقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف بأسرع ما يمكن".

وجاء في القرار الذي أيده 425 نائبًا ومعارضة 38 وامتناع 42 نائبًا عن التصويت، أن "نواب البرلمان الأوروبي يدعون الحلفاء في الناتو إلى تنفيذ التزاماتهم أمام أوكرانيا والسماح لكييف بأن تكون مدعوة إلى الحلف الدفاعي".

وأضافوا أنه حتى انضمام أوكرانيا إلى الناتو، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحلفاء في الناتو والشركاء أن يتعاونوا مع كييف بشأن وضع جدول زمني لتقديم الضمانات الأمنية، حسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

واعتبر البرلمانيون أن اندماج أوكرانيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي "سيعزز الأمن الإقليمي والعالمي، والروابط بين هذا البلد والمجتمع الأوروبي الأطلسي".