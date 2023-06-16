الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

كأس أمم إفريقيا 2023
كأس أمم إفريقيا 2023

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، فى جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا، عن موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستقام في كوت ديفوار، بعدما حسم المنتخب المصري وعدد من المنتخبات بطاقة التأهل رسميًا للبطولة.

المنتخبات المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 حتى الآن

وضمنت 7 منتخبات التأهل رسميًا لنهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2023، منهم 4 منتخبات عربية، وهم "مصر - تونس - الجزائر - المغرب"، بالإضافة إلى "بوركينا فاسو - ساحل العاج - السنغال - جنوب إفريقيا".

ويتأهل إلى نهائيات النسخة المقبلة من البطولة، أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، عدا المجموعة الثامنة سيتأهل منتخبًا واحدًا فقط، لضمها منتخب كوت ديفوار الذي ضمن مشاركته بالمسابقة، كونه ممثل البلد المستضيف.

موعد كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار 

وتقام بطولة الأمم الإفريقية النسخة القادمة فى كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

عدد المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث أصبحت الأدوار النهائية للبطولة، تتضمن مشاركة 24 منتخبًا، بعد نسخة 2021، والتي احتضنتها الكاميرون.

موعد قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، عن موعد قرعة النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في 12 أكتوبر 2023، فيما لم يتحدد بعد مكان إقامتها.

جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على زيادة الجوائز المالية لكأس أمم إفريقيا 2023، ليحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار، بينما الوصيف على 2.75 مليون دولار، وصاحبا المركزين الثالث والرابع على 2.2 مليون دولار.

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد التأهل لأمم إفريقيا 2024

الجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد حقق الفوز على نظيره غينيا في مباراة الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، واستطاع المنتخب الوطني التأهل للأدوار النهائية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كالأول على مجموعته برصيد 12 نقطة.

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