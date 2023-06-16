الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

طاهر عبد الرحمن: التوجيهات الرئاسية بإنشاء "مقبرة الخالدين" خطوة جديرة بالإشادة

طاهر عبد الرحمن
طاهر عبد الرحمن

أعرب الكاتب طاهر عبد الرحمن، عن سعادتها بتوجيه الرئيس عبد الفتاح  السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين؛ لتضم رفات الرموز التاريخية.

وقال “عبد الرحمن” إن مبادرة الرئيس خطوة تستحق الإشادة والتقدير، ولفت إلى أن المعنى الحقيقي للقرار هو أن الدولة المصرية تحترم أبنائها، أحياءً وأمواتا، فهم على قيد الحياة بما قدموه".

واختتم: “كل ما أتمناه أن يكون المكان الجديد لائقا - فنيا وحضاريا - وأن يكون تحفة فنية لعظماء مصر”.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان له، أنه انطلاقًا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023.

كما وجه الرئيس بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

طاهر عبد الرحمن انشاء مقبرة الخالدين رفات الرموز التاريخية تحفة فنية لعظماء مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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