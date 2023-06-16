الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق الشيخ يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة "حنفية الجدعنة"

طارق الشيخ
طارق الشيخ

روج نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ، لأحدث أغانيه التي تحمل اسم "حنفية الجدعنة" التي من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشر كلمات منها عبر موقع التواصل الاجتماعى وتقول: حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الاندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلى اصلى خد جمب أصلى ثابت مكانى، ميزت نفسى بفضل ربى اللى علاني .

 

 

وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير ، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية.

وطرح مؤخرًا  طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وارضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.


يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية  تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، و كان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الانجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.

اسلام عاطف إبراهيم محمد المطرب طارق الشيخ شهر رمضان حنفية الجدعنة طارق الشيخ

الأكثر قراءة

أهالى الإسكندرية يتحدثون.. 48 ساعة شاهدة على الافتتاحات الكبرى فى عروس البحر

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك

فيتول العالمية تتطلع لتوسعة نشاطها فى مصر للاستفادة من مقومات المركز الإقليمى للطاقة

بعد زيارة الرئيس السيسى.. "الدستور" تحاور نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية

الملا يبحث مع بيكرهيوز العالمية خطط خفض الكربون والحد من الانبعاثات

ضبط 6 محاولات تهرب جمركي لأسلحة وأجهزة اللاسلكية وسبائك ذهبية بجمارك سفاجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس