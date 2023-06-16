الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: حديث الرئيس عن الحوار الوطني شهادة ضمان بجديته

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

ثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه بالمؤتمر الوطني للشباب، من التزامه دون قيد أو شرط بتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية والقانونية وتحويلها إلى قرارات، من مخرجات الحوار الوطني المتوافق حولها بين جميع المشاركين، مع إحالة ما هو تشريعي منها إلى البرلمان للنظر فيه، مضيفا أن هذا يعد دعمًا كبيرًا واستجابة للحوار الوطني في كل مراحله وجهوده ومقترحاته بصورة سريعة وحاسمة.

وأكد فهمي، في بيان له اليوم، أن السيسي وضع شهادة ضمان للحوار الوطني بإعلانه حضوره الجلسات الختامية فضلًا عن استلامه توصيات الحوار، وتنفيذ ما هو في إطار صلاحياته وفي إطار الدستور وهو ما يقطع الطريق أمام المشككين في الحوار، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني يعد نقاشًا صحيًا يضم كافة أطياف المجتمع ويناقش مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الشعب المصري، وتمثل أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني، نافذة أمل للمجتمع المصري بجميع طوائفه، والجميع يعقد آمالًا كثيرة عليه، وقد تضاعفت تلك الأماني بعد أن شهدت جلسات الحوار حالة من التنوع الفكري والرؤى التي تضعنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعطى قوة دفع للمشاركين ودلل حديثه على جدية الحوار الوطني.

وذكر فهمي، أن التحديات التي يمر بها الوطن، وخاصة التحديات الاقتصادية، التي تعتبر جزءًا من أزمة عالمية ضربت جميع اقتصاديات العالم، تتطلب معها اتحاد الرؤى المختلفة والتوافق للم الشمل، حتى نضع حلول وبدائل تمكنا من مواجهة تلك التحديات لخدمة المواطن، لافتًا إلى أن الحوار  يعد نقطة انطلاق للمستقبل، ويتيح للجميع التشارك بأفكاره ومقترحات لوضع مسيرة إصلاح جديدة في ظل جمهورية جديدة نحلم بها.

النائب عمرو فهمي عبدالفتاح السيسي المؤتمر الوطنى للشباب الحوار الوطنى البرلمان السيسي التنوع الفكري

الأكثر قراءة

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه فى انقلاب أتوبيس بحدائق أكتوبر

الرئيس السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضى الزراعية فى كفر الزيات

ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بمطار الغردقة الدولى

ممثلة "شباب مصر الديمقراطى": نسعى لدعم رواد الأعمال بمزيد من الفرص الاستثمارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق