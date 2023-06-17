أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 17-6-2023

يتابع مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 17-6-2023 الملايين من المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية عبر المنصات الإلكترونية، والتي تشهد انخفاض بقيمة تتراوح من 100 لـ 300 جنيه للطن الواحد من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون تكلفة النقل و العتالة ومكاسب التجار.

مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 17-6-2023

يمكن متابعة مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 17-6-2023 من خلال موقع "الدستور" الإلكتروني والذي يوفر عدة خدمات المواطنين في مختلف المجالات، وإليكم أسعار الحديد المسلح في الأسواق للمستهلكين:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 37000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 33700 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 34000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 37500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية



سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1725 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية 1685 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1685 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسمنت سيناء 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1750 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1750 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1725 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1725 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المحمودية 1725 جنيهًا.