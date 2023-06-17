السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 17-6-2023

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يتابع مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 17-6-2023 الملايين من المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية عبر المنصات الإلكترونية، والتي تشهد انخفاض بقيمة تتراوح من 100 لـ 300 جنيه للطن الواحد من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون تكلفة النقل و العتالة ومكاسب التجار.

مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 17-6-2023

يمكن متابعة مواد البناء سعر طن الحديد والأسمنت السبت 17-6-2023 من خلال موقع "الدستور" الإلكتروني والذي يوفر عدة خدمات المواطنين في مختلف المجالات، وإليكم أسعار الحديد المسلح في الأسواق للمستهلكين:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 37000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 37500 جنيه للطن.

الصويا بـ40 ألف جنيه.. أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة بسوق الصاغة

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 33700 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 34000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويدي 37500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 37500 جنيه للطن.

txt

"المركزى" يحدد سعر الفائدة الخميس مع توقعات بالتثبيت

txt

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-6-2023

 

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية


سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1725 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية 1685 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1685 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسمنت سيناء 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1750 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1750 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1725 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1725 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المحمودية 1725 جنيهًا.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

مواد البناء سعر طن الحديد سعر طن الحديد والاسمنت طن الحديد والأسمنت الحديد والأسمنت الحديد والصلب حديد التسليح

الأكثر قراءة

هل يغير التكتيك الفضائى من مستقبل الصراع الروسى الأوكرانى؟

لضمان تذكر الإجابة.. دعاء النسيان فى الامتحان

عبر مراكزه الثقافية.. فعاليات صندوق التنمية اليوم

دويتشه فيله: ظاهرة "النينو" المناخية تكلف الاقتصاد العالمى تريليونات الدولارات

"إنبى" يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى لضم لاعبه.. وموقف الزمالك من البلعوطى

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 17-6-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس