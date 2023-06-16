أسعار الذهب اليوم الجمعة بسوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 ،نهاية تداولات الأسبوع ، هدوء نسبي بعد أن سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر نحو 2290 جنيهًا للجرام، وفق التحديث اللحظي لدى محلات الصاغة حاليًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وقال المهندس لطفي منيب نائب رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية إن أسعار الذهب تشهد استقرارًا بين حجم المعروض وحجم الطلب، مشيرًا إلى أن هناك توزان في حجم شراء السبائك والجنيهات الذهب مقابل المشغولات الذهبية.

قرارات الدولة ساهمت في استقرار سوق الذهب

وأكد نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نتائج دخول ذهب العائدين من الخارج أثرت بشكل إيجابي على سوق الصاغة في مصر بعد دخول 194 كيلو ذهب منذ إقرار المبادرة حيث أدت إلى تراجع كبير في أسعار الذهب والذي وصل إلى 2800 جنيه للجرام وهذا أدى إلى عودة السوق لمساره الطبيعي بعد المضارات التي شهدتها الفترة الماضية.

وأشاد "منيب" بدور الدولة في استعادة سوق الذهب وإعادة هيكلته بعد ما حدث فيه، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كبير بين الشعبة والجهات المعنية عن ضبط سوق الذهب وتواصل دائم لعرض مقترحات التجار وأصحاب محلات الصاغة عليهم بهدف تعميم الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة.

أسعار الذهب في السوق المحلية (محلات الصاغة)

وقال نائب رئيس الشعبة إن أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم جاءت كالآتي:

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو 1961 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 2290 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 2617 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 18320 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب سجل نحو 1967 دولار.

أسعار الذهب عالميًا

ساهمت بيانات الاقتصاد الكلي بجمهورية الصين المخيبة للآمال في تعزيز الزخم الصعودي لتداولات الذهب عن طريق إثارة مخاوف الأسواق من قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال هذا العام؛ إذ جاءت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي للبلاد دون التوقعات وبأقل من القراءات المسجلة بشهر أبريل، الأمر الذي دفع العديد من البنوك الاستثمارية العالمية مثل جي بي مورجان الأمريكي وستاندرد تشارترد البريطاني جنبا إلى جنب مع يو بي اس السويسري لخفض توقعاتهم لنمو اقتصاد الصين هذا العام، وما له من تأثير سلبي على توقعات النمو الاقتصادي العالمي؛ وهذا بدوره دعم أسعار الذهب بتداولات اليوم.

وسجلت أسعار عقود الذهب الفورية صعودًا بحوالي 0.32% لتستقر قرب المستوى 1964 دولارا للأوقية، وكذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب بما يقرب 0.31% لتسجل نحو 1976 دولارًا للأوقية.

يجدر الإشارة إلى أن مخاطر الركود الاقتصادي العالمي ازدادت بوتيرة قوية خلال الآونة الأخيرة وهو ما عزز الإقبال على معدن الذهب كملاذ آمن للتحوط من الأزمات الاقتصادية المحتملة، ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الأحداث المهمة المتعلقة بكبرى الاقتصادات العالمية.