قريبًا صدور "الدبلوماسى.. حكايات على أرض مصر" لهالة أمين

يصدر قريبًا عن دار حابي للنشر والتوزيع كتاب "الدبلوماسي.. حكايات على أرض مصر" للكاتبة الصحفية والباحثة هالة أمين.

قالت الكاتبة الصحفية هالة أمين، لـ"الدستور"، إن الكتاب يرصد كيف يطور السفراء الأجانب علاقات بلادهم مع القاهرة.. ويهتمون بالجانب الآخر للدبلوماسيين وعشقهم لمصر خلال مدة مهمتهم.

وتابعت أمين أن كتاب "الدبلوماسي.. حكايات على أرض مصر" مبني في الأساس على سلسلة حوارات أجرتها مع العديد من السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين في مصر، ونشرت تلك الحوارات في جريدة "الدستور".

وأشارت أمين إلى أن الكتاب يركز على كيفية وآلية عمل الدبلوماسي الأجنبي على أرض مصر بصفته ممثلًا لرئيس دولته هنا، كيف يقوم بتوطيد وتعزيزعلاقات بلاده مع القاهرة من خلال الأنشطة التي تقوم بها بعثته الدبلوماسية في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وغيرها.

ولفتت أمين إلى أن الكتاب يقدم رؤية لأهم وأبرز التحركات الدبلوماسية الأجنبية، ويكشف كيف يتم التحضير للزيارات بين مسئولي تلك البلدان والمسئولين في مصر، وماذا يقدمون كحلقة وصل بينهم وكيف يساهمون في توقيع الاتفاقيات والمبادرات وشتى أمور التعاون بين بلاده والقاهرة وكيف يعمل على تطويرها وهي أحد أهم محاور عمله كسفير.

وأكدت أمين أن الكتاب لا يقتصر فقط على ما يسرده السفير والدبلوماسي حول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وغيرها، ولكن فيها كشف وسرد لما يشعر به الدبلوماسي الأجنبي في مصر كإنسان، الأماكن التي يحبها في أرض الفراعنة، هل قام بعمل صداقات هو وزوجته وأولاده على أرض مصر، هل استمتع بالأكل المصري، هل يشجع نوادي كرة القدم المصرية مثل الأهلي والزمالك، الأغاني المصرية التي أحبها.

وختمت أمين: يرصد الكتاب مشاعر وتأكيدات الدبلوماسي الأجنبي على أرض مصر على أنها بلد الأمن والأمان والتسامح الديني، وتأكيدات السفراء على تطور البلاد ومشروعاتها التنموية، كما يتضمن الكتاب تأكيدات الدبلوماسيين الأجانب على أن أبرز ما يميز مصر هو شعبها الذي لا يضاهي أي شعب من الشعوب التي تعاملوا معها خلال مهمتهم كدبلوماسيين في بلدان أخرى غير مصر.