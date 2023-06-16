وكيل نقابة الصيادلة: تقدمنا بمقترحات لمواجهة عقبات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل

قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مناقشات لجنة الصحة بالحوار الوطني، تناولت أبرز آليات مواجهة عقبات مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتابع "الوكيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالة من الرضا عن مشروع التأمين الصحي الشامل، إلا أن القصور في صياغة بعض القوانين، خلق فجوات ظهرت آثارها في تطبيق المشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة تقدمت بمقترحات لحل هذه الأزمات.

وناقشت جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

كما ناقشت جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.