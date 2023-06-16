الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل نقابة الصيادلة: تقدمنا بمقترحات لمواجهة عقبات تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مناقشات لجنة الصحة بالحوار الوطني، تناولت أبرز آليات مواجهة عقبات مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتابع "الوكيل" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حالة من الرضا عن مشروع التأمين الصحي الشامل، إلا أن القصور في صياغة بعض القوانين، خلق فجوات ظهرت آثارها في تطبيق المشروع على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن نقابة الصيادلة تقدمت بمقترحات لحل هذه الأزمات.

وناقشت جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

كما ناقشت جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الرعاية الصحية المحور المجتمعي المحور المجتمعي في الحوار الوطني حزب المصري الديمقراطي الإجتماعي جلسة الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني تمويل الاستثمار العام تمكين الشباب حزب المصري الديمقراطي ملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال

مواد متعلقة

وكيل لجنة الصحة بـ"الشيوخ": الحوار الوطنى سيضمن حياة صحية ملائمة للمواطنين

مسئول بحزب العدل لـ"الدستور": جلسات الحوار الوطنى تركز على دعم الشباب

جهاد سيف يكشف لـ"الدستور" أهم التوصيات خلال جلسات الحوار الوطني اليوم

أمين تنظيم حزب الجيل: جلسة الصحة بالحوار الوطني عالجت جميع العقبات

الفنانة مونيا لـ"الدستور": الحوار الوطني يكرث جهوده لخدمة ذوي الهمم

أمين تنظيم "صوت الشعب": نثمن جهود الحوار الوطني.. والمنظومة الصحية تحتاج لتدخل عاجل

مشارك فى الحوار الوطنى لـ"الدستور": نطالب بتقديم حزم من الدعم لصغار المستثمرين

ممثل حزب "صوت الشعب": الحوار الوطنى فرصة لإعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية

الأكثر قراءة

بن زايد يقترح على بوتين تعاون "مصر والإمارات وروسيا" لإنشاء منطقة صناعية (فيديو)

رغم الموافقة على شروطه.. حسين الشحات يرفض التجديد ويثير غضب الخطيب

مدبولى: تداعيات الأزمة الروسية طالت قارتنا وشعوبها.. والرئيس كلفنى بالمشاركة لمساهمة مصر فى تسوية الأزمة

"الدستور" ترصد أبرز مشروعات تطوير منظومتي الجمارك والضرائب في عهد الرئيس السيسي

استبعاد 9 لاعبين من قائمة ليفربول في موسم 2023/ 2024

تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان فى بيت دجن شرق نابلس

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق