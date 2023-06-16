الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كريس سمولينج يمدد عقده مع روما الإيطالى حتى 2025

كريس سمولينج
كريس سمولينج

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد لاعبه الإنجليزي كريس سمولينج، حتي صيف عام 2025، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي الإيطالي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "يسر نادي روما أن يعلن أن كريس سمولينج قد وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى 30 يونيو 2025".

من جانبه، عبر كريس سمولينج، عن سعادته الكبيرة بتمديد تعاقده مع روما، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كان اختيار البقاء في روما قرارًا سهلاً".

وأضاف: "ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي، هنا وشعرت أنا وعائلتي بالترحاب في هذه المدينة الرائعة منذ اليوم الأول. علاوة على ذلك، من الواضح أن هذا النادي يخطو خطوات كبيرة إلى الأمام في جميع المجالات".

وتابع: "أريد أن أشكر معجبينا أيضًا على الدعم غير المشروط الذي قدموه لي ساعد في جعل القرار أسهل".

ومن جانبه، قال تياجو بينتو، مدير عام كرة القدم بنادي روما: "خلال الفترة التي قضاها في النادي، تميز كريس ليس فقط بأدائه على أرض الملعب ولكن أيضًا بسبب الشعور بالانتماء الذي أظهره ، مما دفعه إلى ربط مستقبله بالنادي". 

وأضاف: "يسعدنا أن نكون قادرين على الاعتماد على كل من براعته الدفاعية ومهاراته القيادية. إنه شخصية رئيسية في غرفة تبديل الملابس ونموذج يحتذى به للفتيان الأصغر سنًا في فريقنا".

منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف عام 2019، حقق سمولينج 143 ظهورًا وعشرة أهداف في أربعة مواسم في روما، حيث ساهم في تتويج نادي العاصمة الإيطالية بلقب دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022.

روما روما الإيطالي كريس سمولينج تياجو بينتو سمولينج

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