الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 19 شخصًا فى حريق شب بمصنع كسارات بلاستيك بالغربية

حريق
حريق

شب حريق هائل داخل مصنع كسارات بلاستيك بقرية العتوة البحرية التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، أسفر عن إصابة 19 شخصًا من العاملين باختناقات تم إسعاف 14 منهم وجرى نقل 5 آخرين إلى مستشفى قطور، بينما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حيث تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع كسارات بلاستيك بمنطقة العتوة بمركز قطور فعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد ياسر عبدالحميد مدير مباحث المديرية وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم نقل 19 مصابًا إلى المستشفى وخرج 14 على الفور وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.

اصابة شخص بأختناقات الدفع بعدد سيارات الدفاع المدني للسيطرة

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