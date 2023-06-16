الذكاء الاصطناعى لا يهدد الإبداع.. كيف يمكن للمؤلفين الاستفادة منه؟

يشيع الحديث عن المخاوف من ثورة الذكاء الاصطناعي، بالتركيز على الانتحال ونهاية الإبداع. فهناك تركيز كبير على سلبيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص الإبداع دون أي ذكر للفوائد، وهو ما يخلق مناخًا يخشى فيه المؤلفون رد فعل عنيف من المجتمع لاعترافهم حتى بفضولهم حول الذكاء الاصطناعي.

لكن الذكاء الاصطناعي لن ينتهي، كما قالت المؤلفة "جوانا بن" في حلقة بودكاست حديثة، موضحة، حسبما أشار موقع thebookseller، إلى أن المؤلفين بحاجة إلى التكيف لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي لن يموت.

أدوات الذكاء الاصطناعي

قالت بن: أنا واحدة من هؤلاء المؤلفين المهتمين بالذكاء الاصطناعي، لقد فضلت دائمًا تجاوز الضوضاء الغاضبة واغتنام الفرص خلال أوقات كهذه، كما فعل العديد من المؤلفين.

وأوضحت أن الخوف من أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الإبداع بدلًا من ذلك هناك حاجة إلى التركيز على كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تجعل المؤلفين أكثر إبداعًا، إذ يجد المؤلفون الذين جربوا الذكاء الاصطناعي أنهم يخصصون المزيد من الوقت لفعل ما يحبونه.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي استخدام "شات جي بي تي" كجزء من البحث إلى تقليل مرحلة البحث الأولية بشكل كبير، ليس هناك ما يضمن دقة الحقائق، ولكن هذا هو نفسه ما يحدث مع بحث جوجل، لذا فالمؤلفون في حاجة دائمة إلى التحقق من معلوماتهم.

أدوات التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحدثت بن عن أدوات التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل "ProWritingAid"، والتي يمكن أن توفر وقت المؤلفين من خلال التخلص بسرعة ليس فقط من الأخطاء الإملائية والنحوية، ولكن أيضًا تراكيب الجمل غير الجيدة.

وأضافت: إن أدوات إنشاء الصور مثل "Midjourney" ساعدتني على تحويل الشخصيات المتخيلة إلى واقع مرئي للوحات خاصة بي، مما أضاف مزيدًا من العمق والثراء إلى أوصاف شخصيتي.

استخدام الناشرين للذكاء الاصطناعي

وفيما يخص القلق من إمكانية استبدال الذكاء الاصطناعي بالمؤلفين قالت الكاتبة: لدي ثقة أكبر بالناشرين، وأعتقد أنهم سيستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة مؤلفيهم.

الحقيقة هي أن الناشرين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت كجزء من تحليل البيانات وعمليات التحرير، والآن يبحث الكثيرون عن المزيد من الطرق الجديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

واستطردت: "لقد سعدت بسماع أن Bonnier Books UK وPan Macmillan يقومون بإنشاء مجموعات عمل داخلية لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في جعل سير العمل أكثر كفاءة، مع مراقبة السلبيات المحتملة أيضًا. هذا التوازن بين الحذر والفضول من الناشرين هو الذي يمنحني الأمل في أن يستخدم الناشرون الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤلفين".

مكافحة قرصنة الكتب

قالت الكاتبة إنه يمكن استكشاف كيف يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تساعد في مكافحة قرصنة الكتب موضحة: عندما يتم طرح الذكاء الاصطناعي في مجتمعات المؤلفين، غالبًا ما يتم إلقاء الاتهام بالسرقة الأدبية، ولكن يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي إحداث ثورة في طريقة اكتشاف المحتوى المكرر، مما يعزز مكافحة قرصنة الكتب.

إن وفرة المحتوى منخفض الجودة على أمازون ليست بالأمر الجديد، بالتأكيد سيقدم الذكاء الاصطناعي المزيد من الهراء، ولكن الموهبة الأصيلة ستهيمن، بغض النظر عمن كتبها، وكيف كتبها وكيف تم نشرها.

وتابعت: "أنا متفائلة من أنه كلما زاد عدد الروايات التي يتم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي، زاد احتمال ظهور الأعمال البشرية، مثل الأحجار الكريمة بين الحصى".