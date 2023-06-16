الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممثلة "شباب مصر الديمقراطى": نسعى لدعم رواد الأعمال بمزيد من الفرص الاستثمارية

هبة ممتاز
هبة ممتاز

قالت هبة ممتاز، ممثلة لجنة الشباب بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، إن مناقشات جلسة ملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال بالحوار الوطني تناولت أبرز المشكلات التي تواجه رواد الأعمال ومنها قلة التمويل.

وأضافت "ممتاز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فكرة التضخم وتغيير العملات والتقلبات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على رواد الأعمال، وهو ما يستدعي التدخل تشريعيًا لدعم الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال.

وبدأت جلسات  لجنة الصحة بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلى.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

وتناولت جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطنى، مناقشات حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، كما شملت المناقشات قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

رواد الأعمال قانون استثمار مفعل لرواد الأعمال قانون استثمار لجنة الشباب حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي جلسة الحوار الوطني الحوار الوطنى ملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال

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