بعد الإعلان عن لقاح جديد.. ما هو فيروس B وأعراضه وكيفية الوقاية منه؟

أعلنت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وجود لقاح جديد لفيروس B الذي يصيب الكبد، وقالت إنه متاح تلقي اللقاح من خلال مركز المصل واللقاح.

في هذا السياق يستعرض الدستور، من خلال السطور التالية، كل ما يمكن معرفته عن فيروس B حسب موقع CDC البريطاني.

ما هو فيروس B؟

التهاب الكبد B هو عدوى كبدية ناجمة عن فيروس التهاب الكبد "B "HBV، وينتشر عندما يدخل الدم أو السائل المنوي أو سوائل الجسم الأخرى من شخص مصاب بالفيروس إلى جسم شخص غير مصاب ويمكن أن يحدث هذا من خلال الاتصال الجنسي؛ أو مشاركة الإبر والمحاقن أو غيرها من معدات حقن المخدرات؛ أو أثناء الحمل أو الولادة.

ما هي علامات وأعراض عدوى الالتهاب الكبدي B؟

لا تظهر الأعراض على جميع المصابين بعدوى الالتهاب الكبدي الوبائي الحادة، يمكن أن تتراوح الأعراض من مرض خفيف أو عديم الأعراض إلى التهاب الكبد الخاطف في حالات نادرة.

ويختلف وجود العلامات والأعراض حسب العمر، عادة ما يكون الرضع والأطفال دون سن الخامسة والبالغين الذين يعانون من كبت المناعة المصابين بعدوى فيروس التهاب الكبد B الحادة يصابون دون أعراض.

أما الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا هم أقل عرضة للإصابة بالأعراض مقارنة بالأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكبر، وتشمل الأعراض ما يلي:

حمى.

تعب.

فقدان الشهية.

غثيان.

تقيؤ.

وجع بطن.

البول الداكن.

براز بلون الطين.

ألم المفاصل.

اليرقان.

معظم المصابين بعدوى الالتهاب الكبدي الوبائي المزمن لا تظهر عليهم أعراض وليس لديهم دليل على مرض أو إصابة في الكبد، ومع ذلك يصاب بعض الأشخاص بالتهاب الكبد المزمن، أو تليف الكبد، أو سرطان الخلايا الكبدية.

ما هي فترة حضانة التهاب الكبد B؟

إذا ظهرت الأعراض، فإنها تبدأ في المتوسط 90 يوما حتى 150 يوما، وتستمر الأعراض عادة لعدة أسابيع ولكن يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كيف ينتقل الالتهاب الكبدي B؟

ينتقل فيروس التهاب الكبد B من شخص مصاب بعدوى فيروس التهاب الكبد B إلى شخص غير مصاب بالعدوى من خلال الأنشطة التي تنطوي على الجلد مثل ثقب الجلد أو ملامسة الغشاء المخاطي للدم أو سوائل الجسم المعدية مثل السائل المنوي واللعاب، أو ينتقل من الأم لطفلها أثناء الحمل أو الولادة.

الاتصال الجنسي مع شريك مصاب.

تعاطي المخدرات بالحقن.

ملامسة الدم من أو القروح المفتوحة.

التعرض لعصا الإبر أو الأدوات الحادة.

مشاركة بعض العناصر التي يمكن أن تكسر الجلد أو الأغشية المخاطية مثل شفرات الحلاقة وفرشاة الأسنان ومعدات مراقبة الجلوكوز، مما قد يؤدي إلى التعرض للدم من خلال ممارسات مكافحة العدوى السيئة في أماكن الرعاية الصحية مثل وحدات غسيل الكلى وعيادات السكري.

ما هي المدة التي يبقى فيها الالتهاب الكبدي بي على قيد الحياة خارج الجسم؟

يمكن لفيروس التهاب الكبد B البقاء على قيد الحياة خارج الجسم ويظل معديا لمدة 7 أيام حتى 15 يومًا.

من الذي لا يجب أن يتلقى لقاح التهاب الكبد B؟

إذا كان لدى الشخص رد فعل تحسسي خطير لجرعة سابقة من لقاح التهاب الكبد B، أو أحد مكونات لقاح التهاب الكبد B، يجب وقتها على الطبيب عدم إعطاء لقاح التهاب الكبد B.