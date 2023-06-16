الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين يضع حجر أساس منطقة لوجستية بكفر الشيخ الإثنين المقبل

وزير التموين
وزير التموين

يضع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الإثنين المقبل، حجر الأساس؛ لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمنطقة "سخا" بكفر أبوطبل في محافظة كفر الشيخ.

وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية، في بيان اليوم الجمعة، أن المنطقة اللوجستية تتضمن أنشطة متنوعة مثل "تجارة الجملة ونصف الجملة وأنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد"، موضحًا أن إنشاء المناطق اللوجستية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.

كان قد استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرًا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية، وأنه جار حاليا إنشاء أكثر من  20 منطقة تجارية لوجستية في 15 محافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه، حيث تقوم بتوفير حوالي 115 ألف فرصة عمل مباشرة و345 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي 460 ألف فرصة عمل بشكل عام، وذلك بمشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والإدارة لتلك المناطق، حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتعد أبرز المشاكل التي ظلت تواجه منظومة التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية هى كثرة تداول حلقات السلع والمنتجات الغذائية بين محافظة وأخرى، حيث كان يتم تداول المنتجات من محافظات الصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى فى سوق العبور، ثم يقوم تجار التجزئة من محافظات الصعيد بشراء المنتجات مرة أخرى من سوق العبور وإعادتها إلى الصعيد، ما يسبب فى ارتفاع تكاليف النقل وأيضا إهدار جزء كبير من المنتجات، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائى.

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