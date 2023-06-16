الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل لجنة الصحة بـ"الشيوخ": الحوار الوطني سيضمن حياة صحية ملائمة للمواطنين

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال حسين خضير وكيل لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، على هامش جلسة الحوار الوطني المهتمة بملف الرعاية الصحية وريادة الشباب للأعمال، إن جلسة المحور الصحي كانت مثمرة جدًا، وتحدث خلالها المشاركين عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد من أهم المشروعات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع لـ"الدستور": أن الحوا ر الوطني حقق نتائج عظيمة، وساهم في توصيل توصيات الشارع المصري إلى المسئولين، وأشار أن الحوار الوطني من أهم الخطوات التي اتخذتها مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرًا الحوار الوطني سبيل لحياة أفضل للمواطنين.

وبدأت منذ قليل جلسات  لجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، لمناقشة ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

كما تناقش جلسات الحوار الوطني، قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، ضمن مناقشات المحور المجتمعي.

يذكر أن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني، الذى بدأ الأحد الماضي، تضمن مناقشات حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وموضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وفي الثلاثاء الموافق 13  يونيو 2023 م، عقدت جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التفرغ لعضوية المجلسين الرئيس عبدالفتاح السيسي المحور المجتمعي في الحوار الوطني تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي

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