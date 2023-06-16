حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ١٠ يونيو حتى ١٦ يونيو، وكان على النحو الآتي:

1) تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي جاء إنشاؤها استجابة لرؤية سيادته بتطوير التعليم التكنولوجي، وإتاحة فرص تعليمية متميزة بمعايير عالمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال تقديم برامج أكاديمية ومهنية متميزة؛ بما يسهم في خدمة وتنمية المجتمع المصري وفقًا لرؤية التنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030".

2) التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء؛ لبحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة العامة للأطباء، حيث ناقش اللقاء آليات توفير الدعم اللازم والرعاية الصحية الملائمة لأطباء الامتياز، بما يتيح لهم تقديم الخدمات الصحية التى تليق بالمرضى.

3) شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فى فعاليات المؤتمر التحضيرى الأول لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، والذى تنظمه محافظة جنوب سيناء، وأشار الوزير إلى أن الجامعات ومستشفياتها الجامعية، وكذلك المراكز والهيئات البحثية تقوم بدور مشهود في مجال السياحة الصحية من خلال المشاركة في المبادرات الرئاسية لتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية.

4) عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الخطة المستقبلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز محاورها على التخصصات البينية، والتكامل بين التخصصات العلمية، والمشاركة الفاعلة، والمرجعية الدولية، والاستدامة والابتكار.

5) التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا سودانيًا برئاسة الصادق عمر عبدالله، القائم بأعمال سفير السودان بالقاهرة، وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل البروتوكول الموقع بين البلدين في مجال التعليم العالي؛ لتعزيز الشراكات بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية، وإمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

6) شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني "Caisec 23"، وأشار الوزير إلى أهمية تبني سياسات وإجراءات الأمن السيبراني كجزء من استراتيجيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخططها التنموية، لافتًا إلى أن التعليم العالى يعُد بيئة غنية بالمعلومات والبيانات الحساسة التي تحتاج إلى حماية فعالة من التهديدات السيبرانية.

7) أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الانتهاء من قبول ۱٤۳۳۸ "أربعة عشر ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين" طالبًا وطالبة من الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، كما أنه سيتم استئناف باب التقديم للطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكذلك الطلاب الذين استنفدوا الرغبات أو قدموا بيانات غير مكتملة أو خطأ، اعتبارًا من الأحد الموافق ٢ يوليو ۲۰۲۳، من خلال الرابط الإلكتروني المركزي https://www.cpnu-admission.edu.eg.

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