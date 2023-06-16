3 مصابين إثر مشاجرة بقرية المرابعين في كفر الشيخ

أُصيب 3 مواطنين بجروح وكدمات متفرقة، إثر مشاجرة بين طرفين بقرية المرابعين في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغًا بوقوع مشاجرة في قرية المرابعين، نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى العام.

وتبين من خلال سجلات المستشفى أن المصابين هم: "إبراهيم.ع"، جرح بالرأس وكدمات بالجسم، "أميمة. إ"، جرح بالرأس وكدمات بالجسم، "عالية .م"، جرح بالرأس وكدمات بالجسم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.