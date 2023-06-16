الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين إثر مشاجرة بقرية المرابعين في كفر الشيخ

اسعاف
اسعاف

أُصيب 3 مواطنين بجروح وكدمات متفرقة، إثر مشاجرة بين طرفين بقرية المرابعين في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بلاغًا بوقوع مشاجرة في قرية المرابعين، نتج عنها إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم للمستشفى العام.

وتبين من خلال سجلات المستشفى أن المصابين هم: "إبراهيم.ع"، جرح بالرأس وكدمات بالجسم، "أميمة. إ"، جرح بالرأس وكدمات بالجسم، "عالية .م"، جرح بالرأس وكدمات بالجسم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

مشاجرة قرية المرابعين محافظة كفر الشيخ جروح وكدمات المصابين مستشفى كفر الشيخ غرفة عمليات

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