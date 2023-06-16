منها "لعبة العروش".. أسوأ الأعمال الأدبية التي قُدمت على الشاشة

عندما يتعلق الأمر بالتلفزيون، فإن بعض أفضل الأفكار تستند إلى صفحات من الكتب المفضلة، سواء كان ذلك في كتب رعب أو رومانسية أو يافعين، فإن الأنواع والأفكار لا حدود لها، ولكن ليس كل تعديل للشاشة يقدم بنفس الطريقة.

تبرز بعض العروض الأفكار وتحسنها بدرجة قد تتفوق على السرد القصصي الذي ظهر في الروايات، بينما يبدو أن البعض الآخر يحرفها إلى شيء لا يمكن التعرف عليه تقريبًا. قدم موقع TV insider قائمة ببعض أسوأ التعديلات التي أجريت على الأعمال الأدبية حين تحولت إلى شاشة التلفزيون.

لعبة العروش

تم إحياء العالم الخيالي لجورج آر. مارتن في دراما نالت استحسان النقاد، واستمرت من عام 2011 إلى عام 2019، وحظت السلسلة في البداية بالإشادة عن أسلوب بنائها للعالم ورواية القصص، ولكن مع تقدم العرض انحرفت حبكة الكتاب بعيدًا عن المصدر، وصار من الواضح أن العرض قد ضل طريقه في النظر إلى رؤية مارتن، وترك المشاهدين غير راضين في النهاية.

حرائق صغيرة في كل مكان

أحدث اقتباس العمل الدرامي لرواية "حرائق صغيرة في كل مكان" الصادرة عام 2017 للمؤلفة الأمريكية "سيليست إنغ" بعض التغييرات، ففي حين أن العرض نفسه جيد، بالنظر إليه في سياق الكتاب، فإن التغييرات من الرواية لم تجعل القصة أفضل، ولهذا السبب، فإن العمل الدرامي يأخذ مكانًا بين أسوأ التعديلات.

صائدو الظل

"صائدو الظل" هو مسلسل درامي أميركي تم تطويره بواسطة أيد ديكتر، بالاستناد إلى سلسلة الكتب الشهيرة "الأدوات المميتة" التي كتبتها كاسندرا كلير، ولكن العمل انحرف عن النص بعدة طرق.

بينما تم الترحيب ببعض التغييرات، فإن التقلبات مثل تلك في قصة كلاري (كاثرين ماكنمارا) لم تكن موضع ترحيب.

13 سببًا

مسلسل الدراما الأمريكي بُني على رواية بنفس العنوان للكاتب جاي آشر، من تطوير برايان يوركي. قرأت الرواية من قبل العديد من المراهقين في بداية القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن شعبيتها لم تستطع إنقاذ الجماهير من الصور المثيرة للجدل للاكتئاب وصراعات الصحة العقلية على الشاشة.

غطى الموسم الأول من المسلسل الأحداث في الرواية ولكن بمجرد أن نمت شعبيته، سعت الدراما إلى الاعتماد على التقلبات والتحولات الضعيفة في الحبكة ما أدى إلى ضعف المسلسل وتراجعه عن بدايته الأقوى.

يوميات مصاص الدماء

كان تأثير مصاصي الدماء قويًا في بداية تحويله إلى عمل تلفزيوني. وبينما بدأ العرض قريبًا نسبيًا من المواد المصدر، فقد انحرف بعيدًا عن المؤامرات الأصلية مع تقدم العرض، وكان أكبرها قصة الحب بين إيلينا ودامون.

تحظى "يوميات مصاص الدماء" المحبوبة من قبل المشاهدين بمكانة خاصة في ثقافة البوب ​​ولكنها ليست اقتباسًا جيدًا من الكتاب إلى الشاشة.