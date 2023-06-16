محافظ مطروح يناقش إقامة معرض التراث والحرف اليدوية للشباب والمرأة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود الإسراع في تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة، وتوفير مزيد من فرص العمل ومصدر الدخل لشباب مطروح، وذلك بحضور المهندس حسام صالح، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسين السنيني، مدير تنمية القرية، والدكتور جمعة محمد، مدير فرع هيئة الرقابة على سلامة الغذاء بمطروح، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وإدارة مرور مطروح.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة المناطق التي سيتم إقامة المشروع فيها، منها أمام حديقة كليوباترا وسط مدينة مرسى مطروح بعدد ١٣ نموذجا لعربة الطعام المتنقلة، مع التوجيه بتخطيط الموقع ووضع الفواصل وبما يسهل حركة السير والمواصلات، مع توافر مصادر الكهرباء، بالإضافة إلى المياه والصرف المجهز بهما خزان مياه علوي وأحواض للصرف بالعربة.

كما تم خلال الاجتماع بحث زيادة إقبال الشباب على مشروع عربات الطعام المتنقلة، مع الإشارة إلى المناطق المقترحة، ومنها خلف مدرسة زاهر جلال الإعدادية، ومدخل شاطئ روميل، مع تيسير حركة المواصلات وتوفير خدمات البنية التحتية اللازمة.

وناقش محافظ مطروح، أيضًا، تنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إقامة معرض التراث والحرف اليدوية للشباب والمرأة، وذلك بحديقة راضي، مع التنسيق والتنظيم الجيد للمعرض، والتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح في تحديد الجزء المستهدف بالحديقة وتنظيمه بالشكل اللائق.

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