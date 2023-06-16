الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيرو إيموبيلى: إسبانيا لم تكن لديها فرص للتسجيل أكثر من إيطاليا

تشيرو إيموبيلي
تشيرو إيموبيلي

أكد تشيرو إيموبيلي، مهاجم منتخب إيطاليا، أن المنتخب الإسباني لم يصنع الكثير من الفرص بعكس فريقه، مشيرًا إلى أن التعادل هي النتيجة العادلة لمباراة الفريقين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكانت إسبانيا قد بلغت نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إيطاليا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب (دي جرولش فيسته) بمدينة أنشخيدة، في إطار الدور نصف النهائي للبطولة.

منح إيموبيلي التعادل لمنتخب «الأزوري» عبر ركلة جزاء، بعد أن أحرز يريمي بينو، هدف التقدم للإسبان، في الدقيقة الثالثة.

في اللحظات الأخيرة من المباراة، سجل جوزيه يوسيلو، الهدف الثاني لإسبانيا، التي منحها بطاقة التأهل إلى النهائي.

وقال إيموبيلي، في تصريحات لشبكة «راي سبورتس»: "قاتلنا حتى النهاية، للأسف هذا الارتداد المزدوج في المرمى سقط مباشرة عند أقدام مهاجميهم. هذه هي كرة القدم، كنا نلعب بشكل جيد، لكن هذه الأشياء تحدث دائمًا".

وأضاف: "الأمر صعب دائمًا ضد إسبانيا، إنهم يحتفظون بالكرة ويتعبونك، لكنهم لم يخلقوا العديد من الفرص حقًا، فيما يتعلق بفرص التسجيل، أعتقد أن التعادل كان عادلًا".

وستلتقي إيطاليا مع هولندا المستضيفة بعد ظهر، يوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث لدوري الأمم، بينما يلتقي منتخبا إسبانيا وكرواتيا في وقت لاحق من ذلك اليوم، في المباراة النهائية للبطولة.

وسبق لإيطاليا أن واجهت إسبانيا، في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية (2020/2021)، التي شهدت خسارة المنتخب الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.

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