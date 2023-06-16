الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: حديث الرئيس السيسى حمل رسائل طمأنينة بشأن الوضع الاقتصادى

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية، يعكس مدى أهمية وحرص القيادة السياسية على الحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تعقيبه على كلمات المشاركين في مؤتمر الشباب التي أكدت استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد واستقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، كما أن حديث الرئيس السيسي حمل العديد من رسائل الطمأنينة بشأن الوضع الاقتصادي.

وعن افتتاح محطة "تحيا مصر"، أكد النائب أحمد إدريس، أن تلك المحطة تُعد نقطة تحول في مجال النقل البحري، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في طريق تطوير الموانئ البحرية، بشكل كامل، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.

ونوه بأن محطة "تحيا مصر" هي أول محطة من نوعها يتم إنشاؤها بشكل كامل داخل مياه ميناء الإسكندرية، لدعم تجارة الترانزيت الأمر الذي ينعكس على مركز مصر في التجارة واللوجستيات، وتضم أحدث وأكبر أوناش لتفريغ وتحميل السفن العملاقة.

وهذه المحطة ستكون نقطة تحول في مجال النقل البحري لضمها ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة.

وقال عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تتميز بموقع جغرافي مهم، حيث تطل على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط ما يجعل منظومة النقل البحري وتطويرها ضمن أهم استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق المرجو منها.

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