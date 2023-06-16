الجمعة 16 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ألمانيا تدعم أوكرانيا بـ64 صاروخ باترويت

ألمانيا
ألمانيا

أعلنت ألمانيا، عن تقديم 64 صاروخ باتريوت إضافية لأوكرانيا، حسبما أفادت فضائية "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد وزير دفاع ألمانيا، الميل تجاه إلغاء شروط انضمام أوكرانيا للناتو، قائلًا: "منفتحون على إلغاء بعض شروط انضمام أوكرانيا للناتو".

وكان أعرب البرلمان الألماني، أمس الخميس، عن دعمه لانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي، إذ جاء في اقتراح مشترك تقدم به الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وحظى بموافقة الأغلبية مساء أمس، أن برلين ملتزمة بشدة بوجهة النظر الأوروبية الخاصة بهذه الدولة التي تقع في البلقان، وتدعمها في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المانيا أوكرانيا روسيا الناتو الاتحاد الأوروبي

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