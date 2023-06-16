"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل استئناف مرتضى منصور في سب الخطيب

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

- جنايات الفيوم: تأجيل محاكمة قتلة زوج خالتهم للنطق بالحكم

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، بالدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن ممدوح رئيس هيئة المحكمة بإجماع الآراء، بتأجيل القضية ليوم 10/7/2023 للنطق بالحكم علي كل من أحمد عاطف أبو زيد وشقيقه محمود عاطف أبو زيد، عما أسند إليه، في القضية رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم والمقيدة برقم 705 لسنة 2023، لقتلهما زوج خالتهم ويدعي سيد سلطان عويس محمود عمدًا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.

وترجع تفاصيل القضية، التي تحمل رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 705 لسنة 2023 كلي الفيوم، بتوجيه النيابة العامة اتهامًا إلى كل من "أحمد عاطف أبوسيف عبدالقوي" محبوس، 26 سنة، عامل بناء، مقيم بعزبة الشركة الناصرية، وشقيقه "محمود عاطف أبوسيف عبدالقوي" محبوس، 24 سنة، عامل بناء، مقيم بنفس العنوان، لأنهما في يوم 23/2/2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم بمحافظة الفيوم قتلوا المجني عليه سيد سلطان عويس محمود عمدًا مع سبق الإصرار لخلاف على أموال جمعية.

- 12 سبتمبر.. استكمال محاكمة 3 متهمين قتلوا شابًا بحدائق القبة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ، تأجيل محاكمة 3 متهمين قتلوا شابًا واستعرضوا القوة على 5 أشخاص لوجود خلافات سابقة بينهم، لجلسة 12 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عليوة يونس وعضوية المستشارين خالد سعد عوض وخالد أحمد سلامة، وأمانة السر أشرف جابر.

- تأجيل استئناف مرتضى منصور فى قضية سب محمود الخطيب لـ2 أغسطس

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل استئناف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان لجلسة 2 أغسطس.

- تأجيل محاكمة محامى عبدالله رشدي لـ30 يوليو

أجلت محكمة جنح المعادي ، جلسة محاكمة محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران، في بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية إلى جلسة 30 يوليو.

كان محامي جيهان العراقية، السيدة التي تتهم الداعية عبدالله رشدي بهتك العرض، أقام جنحة مباشرة ضد محاميه بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين بخلية إمبابة الإرهابية لـ12 يوليو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لجلسة 12 يوليو المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

- تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول بنزلة السمان لـ11 سبتمبر

قضت محكمة الجيزة بتأجيل النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول في نزلة السمان، لجلسة 11 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

- تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمًا في "فض اعتصام رابعة" لـ12 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، تأجيل إعادة محاكمة 14 متهمًا بقضية "فض اعتصام رابعة" لجلسة 12 يونيو الجاري لمرافعة الدفاع .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.