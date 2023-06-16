الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طلاب جامعة القناة يقتنصون 3 ميداليات ذهبية ببطولة كأس أوروبا للقوة البدنية

طلاب جامعة القناة
طلاب جامعة القناة

تُوج اللاعب محمد ماهر محمد إسماعيل الطالب بالمستوى الثاني بكلية التربية الرياضية بميداليتين ذهبيتين (رجال- شباب)، كما استطاعت اللاعبة خلود إبراهيم عبدالحميد الصغير الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة حصد الميدالية الذهبية في القوة البدنية ميزان 52 ك، جاء ذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

 وهنأ رئيس الجامعة الطلاب بهذا الإنجاز الرياضي الكبير، الذي يضاف إلى سجل طلاب القناة الحافل بالميداليات الدولية، متمنيًا للجامعة وأبطالها مزيداً من البطولات.

فيما أوضح الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب محمد ماهر حصل على ذهبية فى القوة الكاملة Full Power Classic Raw،  وحطم رقم العالم في "الديدلفت" كبار، وميدالية ذهبية أخرى في Deadlift Raw، وحطم رقم العالم ميزان 75 ك.

كما حرص الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية على تقديم التهنئة لطلابهم الفائزين.

بينما أوضح الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، أن الميداليات جاءت في إطار بطولة كأس أوروبا المفتوحة بموسكو في روسيا في الفترة من 10 إلى 11 يونيو 2023.

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