تصريحات الرئيس السيسي في افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية تتصدر صحف اليوم

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاحه محطة «تحيا مصر» المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أمس، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتحت عنوان "الرئيس خلال افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية: تطوير الموانى لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية"، قالت صحيفة "الأهرام" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة، قائلا إنه كان يجب الاستفادة من موقعنا الجغرافى الموجود على محور شريان رئيسى للتجارة العالمية، حيث إن 12 أو 13% من التجارة تمر من أمامنا، وأن هذا هو المهم وهذا هو المستقبل، وأن كل ما نقوم به ليس لنا ولكن من أجل أولاد مصر وأحفادهم، وشدد على أن ميناء الإسكندرية استمر بدون تغيير لمدة 25 عاما، والدولة من أجل تطويره وضعت له برنامجا ضخما جدا.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال افتتاحه محطة «تحيا مصر» المتعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أمس، بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

- تلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي

وبحسب الصحيفة، فقد أشار الرئيس إلى أهمية تلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي، وجعلها مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، قائلا إنه لكى نضيف 18 كيلو مترا أرصفة أخرى إلى ميناء الإسكندرية، فى أقل من عامين، تطلب ذلك ضغطا على مواردنا وإنفاق أموال لتنفيذه فى أسرع وقت، لكى نضع أنفسنا على خريطة المنافسة، ونستفيد من موقعنا وقدراتنا، منوها بأنه حتى يتم التحدث عن محور لوجستي من السخنة إلى الإسكندرية هناك تفاصيل كثيرة تم تنفيذها، منها طريق السخنة لخدمة الميناء.

- أبرز مطالبات الحاضرين بلجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطنى

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "مطالبات بخدمة صحية متكاملة وزيادة أجور الأطباء وإصدار قانون الشباب"، قالت صحيفة "الأهرام"، خدمة صحية متكاملة ذات جودة وزيادة أجور الأطباء والعاملين بالصحة وأيضا التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بجميع محافظات مصر، كانت هي محور مطالبات الحاضرين بلجنة الصحة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني والتي خصصت جلستها النقاشية امس حول ملف الرعاية الصحية بين التحديات والآمال ومنظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مطالبات الحاضرين بلجنة الشباب كانت الإسراع فى إصدار قانون الشباب وتمكينهم سياسيا وتوفير فرص لهم من خلال الدعم الحكومي وأيضا ربط التعليم الجامعي بسوق العمل ووجود خريطة استثمارية تحدد احتياجات السوق وتسهيل إجراءات القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع حجم المشاركة السياسية لذوى الهمم والإسراع فى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة حيث خصصت لجنة الشباب جلستها النقاشية حول قضية دعم تمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال.

- "مدبولي" يترأس وفد مصر فى المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية ــ الأوكرانية

وتحت عنوان "مدبولي يترأس وفد مصر فى المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية ــ الأوكرانية" قالت صحيفة "الجمهورية"، غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة ظهر أمس، لترؤس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الزيارة التى يقوم بها وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة، أنه يرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى كل من كييف وسان بطرسبرج، سامح شكرى، وزير الخارجية، مشيرة إلى أن وفد المبادرة الأفريقية المشتركة، يضم رؤساء جنوب أفريقيا، والسنغال، وجزر القمر، وأوغندا، وزامبيا، وممثلا عن جمهورية الكونغو، إضافة إلى مصر.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "الملا فى "لندن".. للترويج للاستثمار الأخضر"، قالت صحيفة "الجمهورية"، شهدت الزيارة الحالية للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والبعثة التجارية للجمعية المصرية - البريطانية للأعمال إلـى العاصمة البريطانية لندن، الـعـديـد مــن الـفـعـالـيـات، وذلـــك للترويج للاستثمار الأخـضـر حيث شــارك الملا فى اجتماع المـائـدة المستديرة لكبار مسئولى الشركات العاملة بمجال الطاقة فى المملكة المتحدة بمشاركة 16 شركة كما التقى عددا من رؤسـاء الشركات المتخصصة فى تقديم حلول الطاقة النظيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملا قد استهل اجتماع المائدة المستديرة بكلمة افتتاحية مؤكدا فيها أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية لحشد المزيد من سبل الدعم والتمويل لصناعة الطاقة لتحقيق أهدافها فى تأمين الإمـدادات بشكل مستدام والتحول للطاقة منخفضة الكربون.