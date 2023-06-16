على جمعة: 25 يناير بالنسبة للإخوان كانت بمثابة "جنازة شبعوا فيها لطم"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق: رأيت الإخوان بعد 25 يناير، بأنهم كما يقال بالبلدي عندنا "جنازة وشبعوا فيها لطم".

وأضاف "جمعة" خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن 25 يناير كانت بمثابة الفرصة التي جاءت للإخوان على الطبطاب بعد تسعين عامًا من كل الحواديت، خاصة وأنهم خلال كل هذه السنوات يعملون على إفهام أولادهم بأن الله سيمكنهم وسينصرهم، لكن "فاضل على الحلو تكة"، وكانت 25 يناير هي "التكة" التي جاءت للإخوان.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.