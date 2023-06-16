على جمعة لـ الشاهد": عندما رفضت الانضمام إلى الإخوان اتهمونى بأني رائد فى أمن الدولة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه عندما رفض الانضمام إلى جماعة الإخوان، اتهموه بأنه رائد في مباحث أمن الدولة، متابعًا: “أعطوني رتبة رائد مع إني كنت مازلت في العشرين من عمري أي لم أكن تخرجت بعد، طب استنوا لما أتخرج”.

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "أنا ساعتها معرفش مباحث أمن الدولة في الخريطة فين، ولا معناها إيه، وبدأت أسأل وقتها عما تعنيه مباحث أمن الدولة، فعرفت الكثير من المعلومات عن مباحث أمن الدولة، ومن ثم تأكدت من ضلال هذه الجماعة.

وتابع: “كنت أريد أن يتهمني جماعة الاخوان اتهامًا حقيقيا موجودًا بي بالفعل، عندما يهاجمني أي شخص، فأنظر إلى نفسي وأتساءل هل هذا الكلام بي، لا إنه ليس بي، إذن فهذا الشخص كاذب، لكن إذا كان هذا الكلام بي، فإن ذلك إذن من الله سبحانه وتعالى بأن يقول هذا الشخص الحق، فألسنة الخلق أقلام الحق، وده لما يبقى فيا هذه الاتهامات، لكن عندما لا تكون فيا، فأتأكد بأن الله سبحانه وتعالى غاضب عليهم لأنه أضلهم هذا الضلال، وكان ذلك في عام 1973”.

عن برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

يُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.