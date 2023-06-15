مجدى أحمد على: جماعة الإخوان كانوا خطرًا على الوطن كله

كشف المخرج السينمائي الدكتور مجدي أحمد علي، مدي خطورة جماعة الإخوان الإرهابية على الثقافة المصرية، وذلك بعد مرور 10 سنوات من ثورة 30 يونيو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن خطورة جماعة الإخوان الإرهابية كانت على الوطن كله وليست الثقافة المصرية فقط.

وأضاف أن الجميع شعر بأزمة الوطن، ومصر في الفترة دي كانت مخطوفة كلها، متابعاً: "الجميع كان يأمل في 25 يناير أن تنتشل المجتمع وتضعنا على الطريق السليم ولكن اختطفت تماماً بواسطة أكثر الناس فاشية في العالم".

وأشار إلى أنه بعد اعتصام المثقفين تحول الأمر من اعتراض أفراد إلى إنقاذ للوطن، موضحاً أنه أثناء اعتصامنا كانت جماعة الإخوان تهددنا باستمرار باقتحام المكان.