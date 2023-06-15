فتحي عبدالسميع: مصر مهتمة بكل مبدعيها فى كل ربوع الوطن

كشف الشاعر فتحي عبدالسميع، الفائز بجائزة الدولة في التفوق في الآداب 2023، عن تفاصيل فوزه بالمسابقة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن الأوساط الثقافية تلقت نبأ فوزه بترحيب شديد، منذ الإعلان عن النتيجة والقائمة القصيرة.

وأضاف أن الجائزة تمثل أشياء كثيرة للأدباء المقيمين خارج القاهرة والمقيمين في الأطراف البعيدة، موضحاً أن المبدع الذي يجتهد لابد أن يجد من يكرمه، ويشكره علي مجهوداته، ويقيم إبداعاته.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مهتمه بكل مبدعيها في كل مكان وعلى أطراف الجمهورية، موضحاً أن الدواوين الخاصة به تحمل أسماء مميزة، وبالتالي هي تعبر عن مضمون الديوان والحياة الفكرية لمعظم الأدباء.